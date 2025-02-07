More
Spor

Beşiktaş’ın Sivasspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

besiktas-in-sivasspor-maci-kamp-kadrosu-aciklandi

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belirlendi. Kadroya, sarı kart cezası nedeniyle bulunmayan Rafa Silva ile sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emrecan Terzi ve Necip Uysal dahil edilmedi. Beşiktaş, bu karşılaşmada mücadele edecek futbolcuları belirledi.

BEŞİKTAŞ’IN KAMP KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlgili karşılaşmada Beşiktaş’ın kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

ÖNEMLİ

Gündem

Osmaniye’de Baba Baltayla Öldürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 29 yaşındaki H.C., 80 yaşındaki babasını baltayla öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.