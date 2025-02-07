Beşiktaş’ın Sivasspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belirlendi. Kadroya, sarı kart cezası nedeniyle bulunmayan Rafa Silva ile sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emrecan Terzi ve Necip Uysal dahil edilmedi. Beşiktaş, bu karşılaşmada mücadele edecek futbolcuları belirledi.

BEŞİKTAŞ’IN KAMP KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlgili karşılaşmada Beşiktaş’ın kadrosunda yer alacak isimler şöyle: