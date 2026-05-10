Beşiktaş’ın Trabzonspor Yenilgisi Üzerine Sergen Yalçın Yorumları

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk etti ve rakibine 2-1’lik skorla yenildi.

TARAFTARLARIN TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Kupası yarı finalinde iç sahada Konyaspor’a kaybeden siyah-beyazlı takım, bu karşılaşma sonrasında taraftarların tepkisine maruz kalmayı sürdürüyor. İlgili mücadeleden sonra, taraftarlar Sergen Yalçın’ı istifaya çağırmıştı.

ISLIKLI PROTESTO

Bu akşamki karşılaşmadan önce, stat hoparlöründen takım kadroları duyurulurken, Yalçın’ın ismi okunduğunda, taraftarlar ıslıklı bir protesto gerçekleştirdi.

TARAFTARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında sakin kaldı. Karşılaşmadan önceki sosyal medya çağrısının ardından supporter grupları, bu süre zarfında sahaya sırtlarını dönerek sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

BELİRSİZLİKLERİN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Oyuncuları maça konsantre etmeye çalıştık ama önemsiz bir maçtı, kolay değil. Oluyor böyle maçlar futbolda. Artık iç sahadaki maçı böyle noktalıyoruz. Kazanmak isterdik, üzgünüz ama olabiliyor böyle sonuçlar.”

