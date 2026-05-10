Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Tarih Yazdı

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 28. haftasında Giresun Sanayispor’u 7-0 mağlup ederek büyük bir zafer kazandı. Bu sonuçla puanını 77’ye çıkaran sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın Trabzonspor’a 2-0 yenilmesi sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE’DEN MUAZZAM PERFORMANS

Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, sezon genelinde 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte rakip ağları 123 kez havalandırırken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

İLK ŞAMPİYONLUK TARIHI

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, en yakın rakibiyle puan farkını 7’ye çıkararak sezonu 2 hafta kala şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda ligin ilk yılını yarı finalde tamamlarken; ikinci sezonda ise finalde elendi. 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada, 2024-2025 sezonunu ise ikinci sırada kapattı.

UEFA’DA YENİ DÖNEM

Kadın futbol tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

