Fenerbahçe’nin Kaleci Hedefi Jan Oblak Oldu

Geçtiğimiz yaz Manchester City’den transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson, Galatasaray derbisindeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen kalecinin durumu, transfer spekülasyonlarını alevlendirmiş durumda.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ OBLAT

Bu durumun ardından, Fenerbahçe’nin yeni kaleci arayışları netlik kazanmış oldu. Yapılan haberlere göre, yönetim Atletico Madrid’in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak’ı gündemine almış durumda. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin transfer listesinin başında bulunan 33 yaşındaki Sloven kaleci için önemli gelişmeler yaşanıyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN OBLAC İÇİN ADIM

Alınan bilgiler, Aziz Yıldırım’ın da Oblak transferi için harekete geçtiğini ortaya koyuyor. Her iki başkan adayının da Sloven kaleciyi kaleci transferinin öncelikli hedefi olarak belirledikleri öğrenildi. 2028 yılına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunan Oblak’ın, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirilebilir durumda olduğu bildiriliyor. Tecrübeli kalecinin kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü daha önceki açıklamalarında da gündeme gelmişti.