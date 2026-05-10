Fenerbahçe’nin Kaleci Hedefi Jan Oblak Oldu

fenerbahce-nin-kaleci-hedefi-jan-oblak-oldu

Geçtiğimiz yaz Manchester City’den transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson, Galatasaray derbisindeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen kalecinin durumu, transfer spekülasyonlarını alevlendirmiş durumda.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ OBLAT

Bu durumun ardından, Fenerbahçe’nin yeni kaleci arayışları netlik kazanmış oldu. Yapılan haberlere göre, yönetim Atletico Madrid’in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak’ı gündemine almış durumda. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin transfer listesinin başında bulunan 33 yaşındaki Sloven kaleci için önemli gelişmeler yaşanıyor.

AZİZ YILDIRIM’DAN OBLAC İÇİN ADIM

Alınan bilgiler, Aziz Yıldırım’ın da Oblak transferi için harekete geçtiğini ortaya koyuyor. Her iki başkan adayının da Sloven kaleciyi kaleci transferinin öncelikli hedefi olarak belirledikleri öğrenildi. 2028 yılına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunan Oblak’ın, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirilebilir durumda olduğu bildiriliyor. Tecrübeli kalecinin kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü daha önceki açıklamalarında da gündeme gelmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Tarih Yazdı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Gündem

Beşiktaş’ın Trabzonspor Yenilgisi Üzerine Sergen Yalçın Yorumları

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasının ardından maçın önemine değinerek, oyuncuları konsantre etmekte zorluk çektiklerini ifade etti.
Gündem

Kayserispor Ve Karagümrük Süper Lig’den Düştü

Kayserispor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda ederek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etme kararı aldılar.
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Arakçi ile Temasları Sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonla görüştü. İki bakan, İran ile ABD arasındaki barış müzakerelerini ele aldı.
Gündem

Okan Buruk Tarihe Geçen Başarıyı Elde Etti

Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanarak Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Eski bir futbolcu olarak da benzer zaferi elde etti.