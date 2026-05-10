Okan Buruk Tarihe Geçen Başarıyı Elde Etti

okan-buruk-tarihe-gecen-basariyi-elde-etti

2022 yılında Galatasaray’ın teknik direktörlüğüne geçen deneyimli isim, kısa zamanda takımı Avrupa’da rekabetçi bir konuma getirirken, Süper Lig’de de önemli bir hâkimiyet kurdu.

SÜPER LİG’DE DÖRTLÜ ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste dört kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı ve kupayı müzesine götürdü. Bu başarı, Buruk’un Fatih Terim’in Süper Lig tarihindeki rekorunu eşitlemesini sağladı.

FATIH TERİM’İN REKORUNA EDA

Fatih Terim, Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yaptığı 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste dört kez şampiyonluk elde ederek bu başarıyı gerçekleştiren ilk teknik direktör olmuştu.

Okan Buruk’un başarısını özel kılan unsurlardan biri de bu başarı serisini futbolculuk döneminde de elde etmesidir. Terim yönetimindeki Galatasaray kadrosunda futbolcu olarak yer alan Buruk, o dönem üst üste dört lig şampiyonu olma mutluluğunu yaşamıştı.

52 yaşındaki teknik adam, yıllar sonra teknik direktörlük kariyeri ile kulübe aynı başarıyı kazandırarak Türk futbol tarihinde nadir rastlanan bir rekora imza attı. Bu başarıyla Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste dört Süper Lig şampiyonlukları yaşayan bir isim olarak futbol tarihine geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kayserispor Ve Karagümrük Süper Lig’den Düştü

Kayserispor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda ederek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etme kararı aldılar.
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Arakçi ile Temasları Sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonla görüştü. İki bakan, İran ile ABD arasındaki barış müzakerelerini ele aldı.
Gündem

Emtia Piyasasında Fiyatlamalar: Değerli Metaller Yükseldi

Değerli metal fiyatlarında gümüş yüzde 6,5, platin yüzde 3,6 ve altın yüzde 2,2 değer kazandı; paladyum ise yüzde 2,3 düştü.
Gündem

İstanbul’da Etkinlik Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar

İstanbul'da 10 Mayıs'ta gerçekleşecek iki etkinlik nedeniyle üç ilçede yolların kapanacağı duyuruldu. Emniyet yetkilileri kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verdi.
Gündem

Fatih Tekke Beşiktaş Taraftarına Tepki Gösterdi

Trabzonspor'un teknik patronu Fatih Tekke, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki şampiyonluğunu eleştirerek, Beşiktaş taraftarının durumunu eleştirdi ve bu durumu hoş bulmadığını ifade etti.