Okan Buruk Tarihe Geçen Başarıyı Elde Etti

2022 yılında Galatasaray’ın teknik direktörlüğüne geçen deneyimli isim, kısa zamanda takımı Avrupa’da rekabetçi bir konuma getirirken, Süper Lig’de de önemli bir hâkimiyet kurdu.

SÜPER LİG’DE DÖRTLÜ ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste dört kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı ve kupayı müzesine götürdü. Bu başarı, Buruk’un Fatih Terim’in Süper Lig tarihindeki rekorunu eşitlemesini sağladı.

FATIH TERİM’İN REKORUNA EDA

Fatih Terim, Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yaptığı 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste dört kez şampiyonluk elde ederek bu başarıyı gerçekleştiren ilk teknik direktör olmuştu.

Okan Buruk’un başarısını özel kılan unsurlardan biri de bu başarı serisini futbolculuk döneminde de elde etmesidir. Terim yönetimindeki Galatasaray kadrosunda futbolcu olarak yer alan Buruk, o dönem üst üste dört lig şampiyonu olma mutluluğunu yaşamıştı.

52 yaşındaki teknik adam, yıllar sonra teknik direktörlük kariyeri ile kulübe aynı başarıyı kazandırarak Türk futbol tarihinde nadir rastlanan bir rekora imza attı. Bu başarıyla Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste dört Süper Lig şampiyonlukları yaşayan bir isim olarak futbol tarihine geçti.