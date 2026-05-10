Kayserispor Ve Karagümrük Süper Lig’den Düştü

SÜPER LİG’DE 33. HAFTA HEYECANI TAMAMLANDI

Süper Lig’de 33. haftanın sonuna gelindi. Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek, sezonun sona ermesine bir hafta kala, üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞİ KONUMLADI

Deplasmanda Konyaspor’u 3-0 yenerek puanını 73’e yükselten Fenerbahçe, sezon tamamlanmadan 1 hafta önce ligde ikinci sırayı garantilemiş oldu. Trabzonspor 69 puanla üçüncülüğünü sürdürürken, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci basamakta yer aldı.

KAYSERİSPOR VE KARAGÜMRÜK LİGE VEDA ETTİ

Kayserispor ve Fatih Karagümrük, sezon sonunda ligden düşme kararı alarak 27’şer puanla lige veda etti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig’in 33. haftasında oynanan bazı karşılaşmaların sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 4-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Başakşehir-Samsunspor: 3-0
Kocaelispor-Fatih Karagümrük: 0-1
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1
Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
Eyüpspor-Rizespor: 4-0
Alanyaspor-Kayserispor: 3-1

SON HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU

Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanacak olan karşılaşmalar ise şöyle sıralanıyor:
Fenerbahçe-Eyüpspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Konyaspor
Rizespor-Beşiktaş
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Gaziantep FK-Başakşehir
Samsunspor-Göztepe
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Kocaelispor

