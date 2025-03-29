Beşiktaş’ın Yabancı Hakem Tepkisi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Beşiktaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı yabancı hakem talebi kabul edilmedi ve karşılaşmaya Türk hakem Yasin Kol atanmıştı. Bu karara tepki gösteren siyah-beyazlı kulüp, dikkat çekici bir adım atarak ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier’i derbiyi izlemek ve pozisyonları değerlendirmek amacıyla İstanbul’a davet etti.

Urs Meier’in İstanbul Ziyareti

Beşiktaş Kulübü, Urs Meier’in Tüpraş Stadyumu’ndaki fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda” ifadelerini kullandı. Kulüp, Meier’in maç sırasında kritik pozisyonları analiz edeceğini ve bu değerlendirmeleri anlık olarak takipçileriyle paylaşacağını açıkladı. Ayrıca, maç sonrası Meier’in yorumlarının Beşiktaş’ın YouTube kanalında yayınlanacağı belirtildi.

TFF ve Beşiktaş’ın Tepkileri

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için TFF’den yabancı hakem talep etmiş, ancak federasyon bu talebi onaylamamıştı. TFF, karşılaşmaya Yasin Kol’u atarken, Beşiktaş yönetimi bu durumu protesto etmek amacıyla Urs Meier’i İstanbul’a getirerek dikkat çekti. Meier, hakemlik kariyerinde 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni yönettiği ve 1998 ile 2002 Dünya Kupaları’nda görev aldığı için deneyimli bir isim olarak biliniyor.

Meier’in Değerlendirmeleri ve Tartışmalı Anlar

Siyah-beyazlılar, Meier’in derbideki hakem kararlarını gözlemleyerek maçın tartışmalı anlarını değerlendireceğini dile getirdi. Bu adım, Beşiktaş’ın TFF’nin hakem atama politikalarına yönelik tepkisini vurgularken aynı zamanda maçın hakem performansını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşma amacını taşıyor.