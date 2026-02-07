Beşiktaş’ın Yaz Dönemi İlk Transfer Hedefi Fred

Beşiktaş, Ara transfer dönemi sona ererken önemli hamleler gerçekleştirdi. Devis Vasquez, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou, kadronun güçlenmesi adına İstanbul’a getirildi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürecek.

YAZ TRANSFERLERİ İÇİN HAZIRLIK

Gelecek yaz dönemi için kadroya katılmak istenen ilk isim belirlendi. İddialara göre, Beşiktaş, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred ile ilgileniyor. Başkan Serdal Adalı’nın, geçtiğimiz yaz Brezilyalı futbolcunun transferi için Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile görüşmelerde bulunduğu ancak Mourinho’dan onay alamadığı için bu transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

FRED İÇİN YENİ FIRSAT

Haberin detaylarına göre, 32 yaşındaki futbolcunun imzasını alabilmek için bu kez Adalı’nın kesin bir kararlılıkla hareket edeceği ifade ediliyor. Beşiktaş’ın yaz döneminde gerçekleştireceği transferlerden ilki Fred’in olmasının beklendiği vurgulandı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 31 maçta 1879 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asist gibi bir performans sergiledi.