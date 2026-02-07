Galatasaray’dan Deniz Gül İçin Transfer Hamlesi

Kadrosunu Yaser Asprilla, Noa Lang, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner ile güçlendiren Galatasaray’ın, ara transfer döneminin son gününde Deniz Gül için Porto ile müzakere gerçekleştirdiği iddia edildi.

TRANSFER TEKLİFİ YAPILDI

İddialara göre, sarı-kırmızılı ekip 21 yaşındaki forvet oyuncusu için 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak, Portekiz temsilcisi, Galatasaray’ın önerisini geri çevirdi.

GÖRÜŞMELER TEKRARLANACAK

Diğer yandan, Porto’dan olumsuz yanıt gelse de Galatasaray’ın Deniz Gül’ü kadrosuna katma konusundaki kararlılığını koruduğu ve gelecek yaz yeniden transfer görüşmeleri yapmayı planladığı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İsveç doğumlu Türk futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.