Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cerny İstanbul’da

VACLA CERNÝ İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Alman kulübü Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’yi resmi olarak İstanbul’a getirdi. Siyah beyazlı ekip, yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağladı ve Cerny’nin çok kısa bir süre içerisinde resmi açıklaması yapılacak.

TRANSFER ANLAŞMASI SAĞLANDI

Gazeteci Sercan Dikme’nin verdiği bilgi doğrultusunda, Beşiktaş ve Wolfsburg, Cerny’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cerny, İstanbul’a ulaştı ve sözleşmenin 3+1 yıl süreceği belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPILDI

Transfer duyurusu Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapıldı. Beşiktaş, Cerny’nin uçaktan iniş anına ilişkin bir video paylaştı. Cerny, taraftara hitap ederek “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” dedi.