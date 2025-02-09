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Spor

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Kenny Arroyo İstanbul’da

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TRANSFER DÖNEMİNDEKİ İLK TAKVİYE

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı ve Independiente’den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile anlaşma sağladı. Ekvadorlu genç futbolcu, siyah – beyazlı ekibe katılmak üzere İstanbul’a geldi ve burada kendisini Beşiktaş’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

GENÇ YETENEK TÜRKİYE’DE

Kenny Arroyo, Beşiktaş’ın kadrosuna büyük bir katkı sağlama potansiyeli taşıyan bir yetenek olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcunun, alacağı deneyimle birlikte ilerleyen dönemlerde takımın önemli bir parçası olabileceği düşünülüyor.

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