Beşiktaş’ın Yeni Transferleri ve Scout Şefi Açıklandı

BEŞIKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLERİN TANITIMI

Beşiktaş, yeni oyuncuları Keny Arroyo ve Elan Ricardo için bir basın toplantısı düzenliyor. İmza töreninde kulüp başkanı Serdal Adalı önemli bilgiler paylaşıyor. Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni scout şefinin kim olduğunu duyuruyor.

ÇOK ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİ

Başkan Adalı, “Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar” diyor. Adalı, Liverpool’da görev almış bir yardımcı antrenörün de ekibe katılacağını belirtiyor.