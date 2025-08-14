Spor

Beşiktaş, İrlanda'yı 3-2 yendi. Turda Laussane ile karşılaşacaklar. Ole Gunnar Solskjaer, gelişmemiz lazım dedi. Hızlı oynamamız gerekiyor açıklaması yaptı. Mustafa sakatlığı üzücü bir durum

BEŞİKTAŞ’IN ZAFERİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenerek önemli bir başarı elde etti. İlk karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan siyah-beyazlı takım, bu sonuçla birlikte adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş, bir sonraki aşamada İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ÜSTÜN NİYETLERİ

Maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili değerlendirmesinde, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ

Solskjaer, hızlı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik” şeklinde konuştu.

MUSTAFA’NIN SAKATLIĞI

Mustafa’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı” dedi.

