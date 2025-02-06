Beşiktaş, Keny Arroyo Transferini Açıkladı

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI

Beşiktaş, Arjantin Premier Ligi’nden Independiente forma giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir.”

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO HAKKINDA

Keny Alexander Arroyo Alvarado, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da doğdu. Futbol kariyerine Independiente del Valle altyapısında başladı. Gösterdiği başarılı performans sayesinde aynı kulüpte A takıma yükselen genç kanat oyuncusu Arroyo, ayrıca Ekvador Milli Takımı’nda da iki kez forma giydi.