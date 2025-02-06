Beşiktaş, Keny Arroyo’yu Resmen Duyurdu!

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır” ifadeleri yer alıyor.

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO’NUN TRANSFERİ

Beşiktaş, yeni bir transfer hareketiyle dikkat çekiyor. Kulüpten yapılan açıklama, Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun geleceği hakkında olumlu gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Bu süreç, Beşiktaş’ın kadrosunu güçlendirme hedefinin bir parçası.