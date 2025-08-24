Gündem

Beşiktaş Kiralık Oyunçuyu Açıkladı

besiktas-kiralik-oyuncuyu-acikladi

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Terzi’nin kiralama işlemini gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamada, genç sol bek oyuncusunun Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığı belirtildi. Kulüp, bu anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” açıklamasına yer vererek, Terzi’nin yeni takımında geçireceği süreyi duyurdu.

ÖNEMLİ

Gündem

Kabine Yine Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü, yarın Bitlis'te törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geleneksel olarak Ahlat'ta bir araya gelecek.
Gündem

Düğün Salonları Denetim Altında

Gelir İdaresi, lüks düğün organizatörleri ve salonlarına yönelik denetim yaparak 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.