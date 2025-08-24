Beşiktaş Kiralık Oyunçuyu Açıkladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI
Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Terzi’nin kiralama işlemini gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamada, genç sol bek oyuncusunun Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığı belirtildi. Kulüp, bu anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi.
BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” açıklamasına yer vererek, Terzi’nin yeni takımında geçireceği süreyi duyurdu.