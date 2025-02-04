Beşiktaş, Kırklarelispor İle İlk Kez Karşılaşacak

MAÇIN GÜNDEMİ VE TARİHİ

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, bu akşam Kırklarelispor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın heyecanını Şampiyon Oran farkıyla Misli’de yaşamak mümkün. Müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN DURUMU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçına deplasmanda Sivasspor’u yenerek 3 puanla ikinci sırada girdi. Siyah-beyazlı takım, kupaya iyi bir başlangıç yaptı.

KIRKELİSPOR’UN KUPA SERÜVENİ

Kırklarelispor, kupaya 2. turdan dahil oldu ve Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Adana Demirspor’u (2-0) geçerek grup aşamasına yükseldi. İlk maçında ise sahasında Süper Lig takımı Bodrum FK ile 4-4 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş’ın muhtemel 11’inde; Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Bakhtiyor, Salih, Joao Mario, Muçi, Chamberlain, Semih ve Mustafa yer alıyor. Kırklarelispor’un kadrosu ise; Mızhat, Oğuz, Burak, Muammer, Hüseyin, Erdem, Muhammet, Okan, Semih, Taşkın ve Cemil’den oluşuyor.

İSTATİSTİKLERDEN NOTLAR

Beşiktaş, son 5 iç saha maçında kaybetmedi. Siyah-beyazlıların son 4 maçının ilk yarıları berabere sona erdi. Ayrıca, son 10 maçının 6’sı 2.5 alt bitişiyle oynandı. Kırklarelispor, son 4 maçında galip gelemedi ve bu maçların son ikisinde mağlup oldu.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %24’ü Beşiktaş’ın kazanmasını bekliyor.

SABRİ UGAN’IN YORUMU

Şampiyonluk yarışında uzak kalan Beşiktaş’ın Türkiye Kupası, Avrupa’ya çıkış biletlerinden biri. Kırklarelispor, ligdeki rahat takımlar arasında yer alıyor ve Beşiktaş’a zor bir mücadele vermesi bekleniyor. Müsabakanın favorisi olarak Beşiktaş gösteriliyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli, kullanıcılara yüksek Şampiyon Oranlar sunuyor. Beşiktaş’ın kazanma oranı 1.07 yerine 1.10 iken, maçın beraberliği 6.16 yerine 6.34 oranla gösteriliyor. Kırklarelispor’un kazanma oranı ise 11.60 yerine 11.94 olarak belirlendi.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımıyla ilk resmi mücadelesini gerçekleştirecek.

MAÇ YERİ

Bakıma alınan Tüpraş Stadı nedeniyle Beşiktaş, Kırklarelispor’la olan maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI’NDA KUPA HATIRALARI

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirdiği son iki maçta 2 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenerek 11. şampiyonluğuna ulaştı. Bu sezon başında ise, Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

KIRKELİSPOR’UN YILDIZI

Kırklarelispor’un en golcüsü olan Okan Derici, bu sezon lig ve kupada 24 maçta 11 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, Almanya’nın Wieseck takımının altyapısından yetişmiş, 2011 yılında Eintracht Frankfurt’tan Galatasaray’a transfer olmuştur. Kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor gibi takımlarda da oynamıştır.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş, Kırklarelispor karşısında birçok oyuncusunu sahaya süremeyecek. Takımda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi’nin yanı sıra tedavi süreci devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov’un da maça katılması mümkün görünmüyor. Ayrıca, transferleri kesinleşen Cher Ndour ve Al Musrati de kadroda yer almayacak.