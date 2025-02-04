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Spor

Beşiktaş-Kırklarelispor Maçı A Spor’da Canlı

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MAÇIN YAYIN SAATİ VE HAKEMİ

Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Ozan Ergün olacak.

SİYAH BEYAZLI EKİBİN SAKATLIK DURUMU

Siyah beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi ile tedavi süreci devam eden Bakhtiyar Zaynutdinov’un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

DİĞER MAÇLAR VE ZAMANLAMALARI

Günün diğer maçları şu şekilde sıralanıyor: D Grubu’nda 13.00’te Kocaeli-Sivas, C Grubu’nda 15.30’da Başakşehir-Çorum FK, 18.00’da ise Konyaspor-Eyüpspor karşılaşmaları yapılacak.

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