BESİKTAŞ Kulübü 25 Futbolcu PFDK’ya Sevk Edildi

MAÇIN DETAYLARI

2024 yılı Nisan ayı sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada TFF’nin YouTube kanalından canlı yayın yapıldı. Bu maçta iki takım da şut çekemedi ve toplamda sadece 2 korner atışı oldu. Ankaraspor 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor 5 faul gerçekleştirdi. Hakem ise karşılaşma boyunca kart kullanmadı. Mücadelenin ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı başardı.

DISIPLIN SEVKLERİ

TFF, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor arasındaki maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da içerisinde bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynanması” iddialarıyla PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “16- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

SEVK EDİLENLER VE NEDENLERİ

Ayrıca, Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve idareci Ahmet Okatan da aynı sebeple PFDK’ya sevk edildi. Futbolculardan Ahmet Daniel Akyıldız, Anıl Atağ, Batuhan Kırdaroglu, Berat Arda Kara ve diğer 60 futbolcunun da benzer nedenlerle sevk edilmesi dikkat çekti. “Bahis oynaması” sebebiyle pek çok oyuncu ve personel PFDK’ya sevkedildi. Bu durum, disiplin mekanizmasının işlerliğini ve futbol camiasındaki güvenilirliği tehdit eden ciddi bir mesele olarak değerlendiriliyor.