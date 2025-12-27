Beşiktaş Kulübü Borcunu Güncelledi: 22 Milyar 531 Milyon Lira

besiktas-kulubu-borcunu-guncelledi-22-milyar-531-milyon-lira

Beşiktaş Kulübü’nün divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Özgür Şentürk, mali durum hakkında önemli bilgiler paylaştı.

BORÇ MİKTARI

Şentürk’ün açıklamalarına göre, siyah-beyazlı kulübün mevcut borcu, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, kulübün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu ise 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak ifade edilmişti.

