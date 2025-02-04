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Spor

Beşiktaş Kupada Kırklarelispor’u Mağlup Etti

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BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET DAHA KAZANDI

Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş, 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor’u evinde ağırladı ve maçı 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede, Beşiktaş’a galibiyeti sağlayan goller ikinci yarıda yaşandı. 62. dakikada Ernest Muçi’nin, 79. dakikada ise Joao Mario’nun kaydettiği gollerle siyah-beyazlılar önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş, ilk haftada Sivasspor’u deplasmanda 1-0 yenmişti ve bu sonuçla kupa serisini iki galibiyetle sürdürerek 6 puana ulaştı. Kırklarelispor ise daha önce Bodrum FK ile 4-4 berabere kalmıştı ve 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndaki bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olacak. Kırklarelispor ise 1. Lig takımı Kocaelispor’u evinde ağırlamayı planlıyor.

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