Beşiktaş’lı Amir Murillo İlk Gol Sevincini Yaşadı

besiktas-li-amir-murillo-ilk-gol-sevincini-yasadi

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ FARKLI GALİBİYET ALDI

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların bu transfer dönemi içerisinde kadrosuna dahil ettiği Panamalı futbolcu Amir Murillo, karşılaşmanın 36. dakikasında Asllani’nin asistini değerlendirdi ve takımı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATAN MURILLO

Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında da forma şansı bulan Murillo, çıktığı 3. karşılaşmasında ilk gol sevinci yaşadı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Amir Murillo, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına katkı sağladı.

GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Göztepe karşılaşmasının ardından medyaya açıklamalarda bulundu. “Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!” ifadelerini kullandı.

ADAPTASYON SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Amir Murillo, “Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere katkı sağlamak, takımıma destek olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.

