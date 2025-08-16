Beşiktaş, M. E. Hekimoğlu’nu Açıkladı

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren bir gerilme ve kısmi yırtık bulunduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun St. Patrick’s ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemediğini bildirdi. Açıklamada, “Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi. Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibinin hemen başladığı kaydedildi.

GENEL DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s karşılaşmasında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine oyuna girmiş, ancak 4 dakika sonra sakatlanarak Kartal Kayra Yılmaz’a yerini bırakmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Bu durum, Beşiktaş’ın hücum gücünü etkilemesi açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Kulüp, oyuncunun sağlığını ön planda tutarak gereken tedavi sürecini özenle yürütecek.