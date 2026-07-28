Beşiktaş’ın Yeni Sağ Kanat Hedefi Matias Soule

Spor
Futbol direktörü basın toplantısında açıklama yapıyor
Beşiktaş, Roma'dan Matias Soule'yi transfer listesine alarak sağ kanat hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Beşiktaş’ta transfer gündemi yeniden şekillenirken, Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Mohamed Salah görüşmelerinin şimdilik sona erdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından yönetim sağ kanat için farklı isimlere yöneldi. Beşiktaş Roma’da forma giyen Matias Soule’yi transfer listesine dahil etti. Yirmi üç yaşındaki Arjantinli oyuncu kanat hattını güçlendirecek önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

ITALIANO'DAN DOĞRUDAN TEMAS

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano geçtiğimiz hafta Matias Soule ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam oyuncuyla birebir temas kurarak projeyi anlattı.

İLK PLAN KİRALIK TRANSFER

Beşiktaş yönetiminin transferde ilk tercihi kiralama formülü oldu. Siyah-beyazlılar mali şartları göz önünde bulundurarak öncelikle geçici transfer seçeneğini değerlendirmek istiyor.

15 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 karşılaşmada görev yapan Matias Soule 7 gol ve 8 asist yaptı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

TPAO, BP’nin Kerkük Hisselerini Devraldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiliz enerji şirketi BP ile Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için hisse devir sözleşmesi imzaladı. TPAO, BP Energy Company of Kirkuk Limited'in yüzde 15 hissesini devraldı.
Manşet

D-100’de TIR Kazası, Ulaşım 1,5 Saat Durdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde İstanbul yönüne giden bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
Manşet

Silifke’de Sahilde Kürekle Saldırı

Mersin'de dört genç ile kafe işletmecisi arasında çıkan kavgaya soruşturma başlatıldı. Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında güneşlenen gençler ile bir kafenin ortağı K.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Manşet

Vedat Yenerer Hayatını Kaybetti

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören gazeteci Vedat Yenerer'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Kendisine bir ay önce beyin tümörü teşhisi konmuştu.
Manşet

Antalya Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Marmaris'te KOM ekiplerince gözaltına alındı. T.G., sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.