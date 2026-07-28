Beşiktaş’ta transfer gündemi yeniden şekillenirken, Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Mohamed Salah görüşmelerinin şimdilik sona erdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından yönetim sağ kanat için farklı isimlere yöneldi. Beşiktaş Roma’da forma giyen Matias Soule’yi transfer listesine dahil etti. Yirmi üç yaşındaki Arjantinli oyuncu kanat hattını güçlendirecek önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

ITALIANO'DAN DOĞRUDAN TEMAS

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano geçtiğimiz hafta Matias Soule ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam oyuncuyla birebir temas kurarak projeyi anlattı.

İLK PLAN KİRALIK TRANSFER

Beşiktaş yönetiminin transferde ilk tercihi kiralama formülü oldu. Siyah-beyazlılar mali şartları göz önünde bulundurarak öncelikle geçici transfer seçeneğini değerlendirmek istiyor.

15 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 karşılaşmada görev yapan Matias Soule 7 gol ve 8 asist yaptı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.