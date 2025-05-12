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Beşiktaş Milot Rashica İle Ayrıldı

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BEŞİKTAŞ YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Milot Rashica ile ilgili gelen haberlerle dikkat çekiyor. Süper Lig’de büyük bir oyuncu revizyonuna girmeyi планlayan Beşiktaş, gelecek sezon için önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor.

MILOT RASHICA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZLİK ARZ EDİYOR

Kulislerde dolaşan iddialara göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica’nın gelecek sezonki planlarında yer almadığını ifade ediyor. Rashica’nın, teknik ekip tarafından kadroda düşünülmediği iddia ediliyor. Ayrıca, Milot Rashica için Süper Lig’den sürpriz bir takımın onu transfer etmek konusunda oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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