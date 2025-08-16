Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu’nun Sakatlığını Açıkladı

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık bulunduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın St. Patrick’s ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” denildi.

OYUNA DİKEN HİSSETMİŞTİ

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s maçında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine sahaya girmişti. Ancak 4 dakika sonra sakatlanarak Kartal Kayra Yılmaz’a yerini bırakmak zorunda kaldı.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu durum, Beşiktaş’ta forvet hattında bazı sıkıntılara yol açabilir.