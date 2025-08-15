Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu’nun Sakatlığını Açıkladı

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren bir gerilme ve kısmi yırtık olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun St. Patrick’s ile yapılan UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemediği belirtildi. Hekimoğlu’nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde “sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.” denildi. Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanmış durumda.

SAVUNMA HATTI DEĞİŞİKLİĞİ

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s karşılaşmasında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine oyuna dahil oldu. Ancak, sakatlanarak sadece 4 dakika sonra Kartal Kayra Yılmaz’a yerini bırakmak zorunda kaldı.

UZUN SAKATLIK SÜRECİ

18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Beşiktaş’ın hücum gücü için önemli bir kayıp anlamına geliyor.