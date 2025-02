Beşiktaş, Ndour’un Ayrıldığını Açıkladı

YOLLARINI AYIRDI

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Cher Ndour’a olan katkıları için teşekkür ederek, “Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesini kullandı.

MUSRATİ MONACO’YA KİRALANDI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin AS Monaco Football Club kulübüne kiralandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.” denildi. Anlaşmaya göre, AS Monaco’nun oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmaktadır ve 2024/2025 sezonu sonuna kadar oyuncunun ücreti bu kulüp tarafından karşılanacaktır.