Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

besiktas-nuno-tavares-transferinde-onemli-asama-kaydetti

Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Lazio’nun Portekizli oyuncusu Nuno Tavares’e odaklanarak önemli bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Siyah beyazlı kulüp başkanı, Tavares hakkındaki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, “Nuno Tavares ile görüşmenin başlangıcı bir menajerle yapılmış ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir.” ifadeleriyle transfer konusunda kapıyı açık bıraktı.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Nicolo Schira’nın ilettiğine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki sol bek oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak için Lazio’ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların İtalyan ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Bu opsiyonun zorunlu olmadığı, belirli şartlara bağlı olacağı kaydedildi. Anlaşma sağlanırsa, Nuno Tavares ile 6 ay süresince artı 4 yıl olacak şekilde sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor. Bu sezon Lazio formasıyla 10 maça çıkan Tavares, 533 dakika sahada kalarak 1 asist gerçekleştirdi.

