FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

FENERBAHÇE’DEN 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya’nın FCSB takımıyla deplasmanda 1-1 sonuçlanan maçın ardından Fenerbahçe, puanını 12’ye yükselterek grup aşamasını 19. sırada tamamladı. FCSB, 7 puanla 27. sırada kalarak ilk 24’e giremeyip Avrupa’ya veda etti.

FCSB’DE İSTİFA VE RADİKAL KARARLAR

FCSB’nin sahibi Gigi Becali, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından bazı futbolcularını sert bir dille eleştirdi ve önemli kararlar aldı. Başkan Becali, maçın bitiş düdüğünden sonra 3 oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

BEÇALI’DAN AÇIKLAMALAR

Rumen basınından Digi Sport’a konuşan Becali, “Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım.” ifadelerini kullanarak kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec’i takımdan göndereceğini açıkladı.

GÜÇLENME PLANLARI

“Politic’i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu’yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec’ten vazgeçiyorum.” diyen Rumen başkan, bu aşamada iki transfer yaparak takımını güçlendirmeyi planladığını belirtti.