Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Fransız kulübü Angers’nın genç yeteneği Sidiki Cherif’e yoğun ilgi gösteriyor. 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin yanı sıra Fulham ve Crystal Palace gibi takımların da devrede olduğu öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin bu transferde önemli bir mesafe katettiği bildiriliyor.

Yayın organlarının ulaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardı. Angers’nın, futbolcunun transferi konusunda 25 milyon euro bonservis ücreti beklentisi içerisinde olduğu da aktarıldı.

Bir diğer haber kaynağında yer alan bilgiler ise futbolcunun Crystal Palace’tan gelen teklifi reddettiği ve yalnızca Fenerbahçe’ye transfer olmayı istediği yönünde. Detaylarda, Fenerbahçe ve Angers’nın anlaşmaya ulaşmak için yürüttüğü görüşmelerde kaydedilen ilerleme ve sarı-lacivertli kulübün transferi sonuçlandırma konusundaki güveni vurgulanıyor.

Ligue 1’de bu sezon 19 maçta 1164 dakika süre almayı başaran Gine kökenli Fransız futbolcu, toplamda 4 gol kaydetti.