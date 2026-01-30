Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama: Yolsuzluk Telaşı Neden?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bugün yatırımlarımızla Türkiye’yi güçlendirmenin 86 milyonun tamamına aşkla hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün bir yandan kalpleri birbirine sıkıca kenetlemenin, diğer yandan şehirlerimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlamanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul’da katılımcılarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, 39 ilçedeki ve 81 ildeki vatandaşlara selam gönderdi ve bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete alma programına dikkat çekti.

YOLLARIN YAPIMINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yolların yapımında özveriyle çalışan emekçilere teşekkürlerini ileterek, mimar, mühendis ve yol yapım projelerinde görev alan tüm personelin çabalarını da takdir etti. Erdoğan, “Sayın bakanlarımızı ve genel müdürlerimizi, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü mensuplarını tebrik ediyorum. Bu vesileyle merhum Zeki Ergezen’i de rahmetle anıyorum,” dedi. Yolların bakım, inşa ve onarımlarında fedakarca çalışan Karayolları çalışanlarına olan şükranlarını dile getiren Erdoğan, “Bu değerli hizmetleri için kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum,” şeklinde konuştu.

KARAYOLLARI ÇALIŞANLARININ GAYRETİ

Karayolları çalışanlarının, kış ve yaz demeden yolları her zaman açık tutmak için özveriyle çalıştığını vurgulayan Erdoğan, “Bunu sağlayan tüm Karayolları mensuplarımıza, Ulaştırma Bakanlığı mensuplarına Rabbim hepsinden razı olsun. Emeklerini inşallah bereketli kılsın,” ifadelerini kullandı. Ülke insanının güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için yapılan bu hizmetlerin önemine dikkat çekti.

MUHALEFETİN ENGEL OLMA ÇABALARI

Erdoğan, muhalefetin ülkeye yaptığı hizmetlere zaman zaman takoz koyma çabasını eleştirerek, “Bir durum tespiti yapıyoruz. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalışıyorlar,” dedi. Bölünmüş yol projesinin önünü kesmeye çalışan muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, geçmişteki karalamaları hatırlatarak “Bunları ifade etme gereği duyuyoruz. Eğer biz bunlara kulak assaydık, bugün burada olamazdık,” diye vurguladı.

ADALATİN TESİSİNE SÜRDÜRME

Bu süreç içerisinde muhalefetin yurttaşları karalamak için kullanmaya çalıştığı dilin sorgulanması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Eğer yolsuzluk yapmadıysanız, bu telaş niye?” diye sordu. Yargının bağımsızlığına inandığını belirten Erdoğan, “Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, en isabetli kararı verecektir,” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Biz işimize bakacağız ve Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmaya odaklanacağız,” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

HİZMETE ALINAN YENİ YOLUN HAYIRLI OLMASI

Açılışı yapılan 30 bininci kilometre yolun ülkeye hayırlara vesile olmasını dilediğini söyleyen Erdoğan, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederek, misafirlere sevgi ve saygılarını iletti. “Sizleri bir kez daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum,” dedi.