Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Yaklaşık 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan lojistik sektörü, Türkiye ekonomisi içindeki etkisini her yıl artırmaya devam ediyor. 2026 yılında e-ticaret hacminin artışı, büyüyen operasyonel ölçek ve yükselen izlenebilirlik beklentileri, sektörü daha düzenli ve disiplinli bir yönetim dönemine hazırlıyor. Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, önümüzdeki dönemde sektörün gündeminde yer alacak konuları şu sözlerle özetliyor: “Jeopolitik riskler, finansman koşulları, maliyet baskısı, depo arzı ve kira maliyetleri, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve dijitalleşme beklentisi lojistiğin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu tablo önümüzdeki dönemde sektörün gündeminin yine çok yoğun olacağının sinyallerini veriyor.”

E-TİCARETİN LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2025 yılının, özellikle e-ticaret kaynaklı operasyonel yoğunluğun arttığı bir dönem olacağını belirten Akça, büyüyen hacimle birlikte izlenebilirlik, raporlama ve zamanında teslimat beklentilerinin de yükseldiğini dile getiriyor. Büyüyen operasyon, yalnızca kapasitelerin artışı anlamına gelmiyor. Ölçek büyüdükçe hata toleransı azalıyor ve disiplinli bir yönetim anlayışının önemi daha da artıyor. “Bugün lojistik hizmet sağlayıcılar için güçlü planlama ve süreç yönetimi, rekabet avantajının temel unsurlarından biri” diyen Akça, artan ölçeğin beraberinde daha fazla sorumluluk getirdiğinin altını çiziyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAZILIMIN ROLÜ

Dijitalleşme ve izlenebilirlik, 2026 yılında lojistikteki rekabetin ön koşulu haline gelecek. Akca Lojistik, takip, izlenebilirlik ve raporlama yetkinliklerini bu büyümenin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyor. Enes Akça, bu dönüşümü “Lojistikte artık yazılım konuşuyor. Takip ve izlenebilirlik işimizin temel gerekleri arasında yer alıyor. Yapay zeka ve otonom çözümler, bu dijital zemini güçlendirerek operasyonel maliyetler ve verimlilik üzerinde önemli katkılar sağlıyor” sözleriyle özetliyor. Firma, Akca Teknoloji markasıyla lojistiğe özel geliştirdiği yazılımsal ve donanımsal çözümleri sahaya sunarak, iş ortaklarının operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren uygulamalar geliştiriyor.

Makroekonomik açıdan 2026’nın, 2025 ile benzer bir grafik izlemesi bekleniyor. Akca Lojistik, önümüzdeki dönemi aynı disiplinle yönetmeyi amaçlıyor. Şirketin öncelikleri; maliyet yönetimi, insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarını dengeli ve eş zamanlı bir şekilde sürdürmek. Kurum kültürü açısından insan odağının önemini vurgulayan Enes Akça, sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “İyi iş, iyi insanla olur. 2026’da da disiplin, verimlilik ve maliyet bilinci kadar, insanı merkeze alan kurum kültürünü korumayı öncelikli görüyoruz.”