Beşiktaş, Ole Gunnar’ı Islıklarla Karşıladı

MAÇIN SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’deki bu heyecan dolu mücadelede ev sahibi ekip, son dakika golüyle sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahada taraftarları selamlamak için tribünlere gitti. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik direktöre karşı ıslık yaparak tepki gösterdi.