Spor

Beşiktaş, Ole Gunnar’ı Islıklarla Karşıladı

besiktas-ole-gunnar-i-isliklarla-karsiladi

MAÇIN SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’deki bu heyecan dolu mücadelede ev sahibi ekip, son dakika golüyle sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahada taraftarları selamlamak için tribünlere gitti. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik direktöre karşı ıslık yaparak tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolculuk eden bir otobüs virajda devrildi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı.
Gündem

İzban Seferleri İş Bırakma Nedeniyle İptal

Kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, demiryolu ulaşımını sekteye uğrattı. İzmir’de İZBAN seferleri, TCDD personelinin katılımıyla tamamen durduruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.