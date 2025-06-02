Beşiktaş, Onyekuru İddialarını Reddetti

BEŞİKTAŞ’TA HENRY ONYEKURU RÜZGARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 62 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’da kariyerine devam eden Henry Onyekuru ile ilgili ilgilerinin olduğu iddia edilmişti. Ancak Beşiktaş, daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını giymiş olan Onyekuru ile transfer görüşmeleri yapıldığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

ŞARTLAR TUTULMADI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.” denildi. Yetkililer, futbol takımlarıyla ilgili gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti ve “Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” ifadelerini kullandı.

AL FAYHA İLE SÖZLEŞME SONA ERİYOR

30 Haziran’da Al Fayha ile olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Onyekuru, sakatlık sıkıntıları nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahaya çıkabildi ve bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun Galatasaray kariyeri ise dikkat çekici; bu dönemde 71 resmi maçta 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor kariyerinde de 30 maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti.