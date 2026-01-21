Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor

besiktas-rafa-silva-yerine-james-mcatee-yi-istiyor

Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerine bir yıldız almak için hummalı bir çalışma başlattı. Siyah beyazlı yönetim, 10 numara pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Premier Lig’den transfer yapmaya odaklandı.

NOTTINGHAM FOREST’TAN TRANSFER GİRİŞİ

Yapılan haberlere göre Beşiktaş, Nottingham Forest’ta mücadele eden hücum oyuncusu James McAtee ile ilgileniyor ve İngiliz kulübünden bu transferle ilgili bilgi istedi.

30 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER

23 yaşındaki McAtee’nin geçmişte Manchester City’den Nottingham Forest’a 30 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu bilgisi de aktarıldı.

