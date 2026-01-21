Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

besiktas-abraham-ile-rekor-bonservisle-ayriliyor

Beşiktaş’ta ABRAHAM İLE YOLLAR ARA VERİYOR

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında kadrosuna dahil ettiği İngiliz golcü ile yollarını ayırma kararı aldı.

Aston Villa’nın, Kayserispor ile oynadığı karşılaşma ardından Beşiktaş ile bir araya geldiği ve transfer için anlaşmaya vardığı bildirildi. Abraham’ın, 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya katılması bekleniyor.

ABRAHAM BEŞİKTAŞ’IN EN PAHALI SATIŞI OLACAK

Eğer transfer 25 milyon euroya gerçekleşirse, Abraham Beşiktaş’ın tarihindeki en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncu olacak.

