Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.
Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinin ardından 10 numara arayışını Nottingham Forest'ta sürdürerek, istediği futbolcuyu bu kulüpte buldu.
Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti.
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Tedesco’dan Aston Villa Maçı Açıklamaları

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Aston Villa maçı öncesi Asensio'ya su şişeleriyle taktik vermesinin nedenini sosyal medyadaki viral görüntüyle bağlantılı olarak açıkladı.

