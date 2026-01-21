Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı 16:31 — 21 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır KARTEPE’DE YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole düştü. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor ve ilk müdahaleyi çevredekiler gerçekleştirdi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi. 11 saniye önce yayınlandı! Gündem Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı. 11 dakika önce yayınlandı! Gündem Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinin ardından 10 numara arayışını Nottingham Forest'ta sürdürerek, istediği futbolcuyu bu kulüpte buldu. 11 dakika önce yayınlandı! Gündem Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti. 20 dakika önce yayınlandı! Gündem Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Tedesco’dan Aston Villa Maçı Açıklamaları Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Aston Villa maçı öncesi Asensio'ya su şişeleriyle taktik vermesinin nedenini sosyal medyadaki viral görüntüyle bağlantılı olarak açıkladı. 20 dakika önce yayınlandı!