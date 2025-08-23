Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Beşiktaş, İskoçya’nın Premiership ekibi Rangers’tan eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Rıdvan Yılmaz ile yapılan transferin kesinleştiğini belirtti. Sözleşmenin süresi ise 3+1 yıl olarak belirtildi.

HOŞGELDİN DİYORUZ

Açıklamada, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Rıdvan Yılmaz’ın takıma kattıkları ve yetenekleri hakkında olumlu bir beklenti vurgulandı.

RIDVAN YILMAZ’IN KARİYERİ

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol bek, 2022 yılında Rangers’a transfer olmuştu. Bu süreçte Beşiktaş formasıyla 62 maça çıkarken 4 gol ve 7 asist yapma başarı gösterdi. Rıdvan’ın geçmişteki performansı da yeni sözleşme ile birlikte tekrar göz önüne çıkarılacak gibi görünüyor.