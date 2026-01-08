Beşiktaş Salih Özcan İçin Görüşmeleri Hızlandırdı

besiktas-salih-ozcan-icin-gorusmeleri-hizlandirdi

Beşiktaş Yönetimi Girişimleri Hızlandırıyor

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırırken listenin ön sıralarında bulunan milli oyuncu Salih Özcan için anlaşma girişimleri hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim ile Salih Özcan arasında görüşmeler devam ediyor. 3.5 yıllık bir sözleşmenin detaylarının üzerinde duruluyor. Transferin maliyeti konusunda endişeler söz konusu olurken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması Beşiktaş’ı bonservis ödemekten kaçınmaya yönlendiriyor.

SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK

Kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirilen Salih Özcan’ın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, Beşiktaş için bir avantaj sağlıyor. Siyah-beyazlılar, sadece birkaç ay sonra serbest kalacak bir futbolcu için Alman kulübüne bonservis bedeli ödemek istemiyor. Beşiktaş’ın planı, bu transferi maliyetsiz bir yöntemle gerçekleştirmek üzerine kurulu.

Dortmund’un Destek Sözü

Borussia Dortmund’un, futbolcunun bonservisi konusunda destek olabileceği yorumları yapılıyor. Alman kulübü, Salih Özcan’ın ayrılmasını onaylamak için kesin bir şart ortaya koymuş durumda. Dortmund, oyuncunun sezon sonuna kadar alacağı maaşlardan vazgeçmesi halinde bonservisini bedelsiz verebileceğini belirtmiş. 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekiplerinde bu sezon sadece 4 maçta toplamda 21 dakika süre bulmuş durumda.

