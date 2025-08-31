Beşiktaş Sergen Yalçın ile Mağlup Oldu

2025-2026 SEZONU HEYECANI BAŞLADI
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Lig mücadelesinin 4. haftasında Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Beşiktaş’ı ağırladı. Maç, hakem Kadir Sağlam’ın düdüğüyle Alanya Oba Stadyumu’nda gerçekleşti. Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
KAZANAN ALANYASPOR OLDU
Alanyaspor, galibiyete ulaşan golleri 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya’nın ve 76. dakikada Güven Yalçın’ın ayaklarından buldu. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Güven Yalçın, bu sevinç dolu anın ardından sevinç yaşamadı.
Avrupa kupalarına veda etmesinin akabinde teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, onun yönetimindeki ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
BEŞİKTAŞ 3 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 2 maçlık periyotta 3 puanda kaldı. Öte yandan Alanyaspor, 3 maç sonunda 4 puana ulaşarak ligdeki yerini güçlendirdi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Millî aradan sonra Beşiktaş, Başakşehir ile evinde karşılaşacak. Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.