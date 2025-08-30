Beşiktaş, Sergen Yalçın’la Anlaştı

SERGEN YALÇIN’LA YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonuna yeniden getirilen Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar bir sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Taraftarlar, kulübün resmi açıklamasını coşkuyla karşıladı ve bu gelişme büyük bir heyecan yarattı. Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevi artık Sergen Yalçın’a teslim edildi. Siyah-beyazlı kulüp, KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

YALÇIN’IN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLADI

Bu gelişmeyle Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki ikinci dönemine resmen başlamış oldu. Kulübün, UEFA Konferans Ligi’nden elenmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırması, taraftarın yoğun desteğiyle Yalçın’a yönelmesine olanak tanıdı. Beşiktaş taraftarları, bu değişimi sabırsızlıkla bekliyordu ve Yalçın’ın göreve dönüşünü büyük bir memnuniyetle karşıladı.