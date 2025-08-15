Spor

Beşiktaş, St. Patrick’s’i 3-2 Yendi

BEŞİKTAŞ, İRLANDA TEMSİLCİSİNİ MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaştı ve maçı 3-2 kazanarak tur atladı. Siyah-beyazlı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle durumu 2-2’ye getirdi.

ABD’LI FORVETİN GOL PERFORMANSI

Bu gol, Tammy Abraham’ın Beşiktaş’taki 5. golü oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı bir gol atmış ve St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta 3 gol kaydetmişti.

ABRAHAM, MAÇTA 63 DAKİKA GÖREV YAPTI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu’na bıraktı.

