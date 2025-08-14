Beşiktaş, St. Patrick’s’i Yendi

MAÇIN SONUCU VE TURDAKİ RAKİP

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü Eleme Turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçı 4-1 kazanmış olan siyah-beyazlılar, bir sonraki aşamada İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya dair değerlendirmeler yaptı. “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor” diyen Solskjaer, ilk yarıda rakiplerine karşı 4-0’lık üstünlük sağladıklarını hatırlattı. Rakibin zorlayıcı bir takım olduğunu belirten teknik adam, “Fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar” şeklinde ifadeler kullandı. Maçın erken saatlerinde sık orta açtıklarını ve gol bulduklarını belirten Solskjaer, “Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz” açıklamalarında bulundu.

HIZLI OYUN VURGUSU

Daha hızlı bir oyun oynamaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, devre arasında oyuncularına şu sözleri iletti: “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim.” Oyuncularının iyi bir cevap verdiğini ve iki güzel gol bularak turu geçtiklerini ekledi.

MUSTAFA’NIN SAKATLIĞI

Mustafa’nın sakatlığı üzerine de konuşan Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti” diye belirtti. Ancak yine aynı yerden sakatlandığını söyleyen Solskjaer, “Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı” ifadeleri ile durumu açıkladı.