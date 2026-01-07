Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha Yaşanıyor

2 OCAK’TA BAŞLAYAN TRANSFER DÖNEMİ

Devre arası transfer sürecinin başlamasıyla Beşiktaş’ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mert Günok ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı ekipte, bir başka veda gerçekleşmek üzere. Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’nın transfer görüşmeleri için Antalya kampını terk ettiğini açıkladı.

GABRIEL PAULISTA KAMPTAN AYRILDI

Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.