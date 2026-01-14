Beşiktaş’ta Golcü Transferinde Sergen Yalçın’ın Koşulları Belirlendi

Beşiktaş’ta transfer gündemi hareketleniyor. Santrfor pozisyonu için Union Saint-Gilloise’dan Promise David’i hedefe alan siyah-beyazlı ekipte, Sergen Yalçın, Tammy Abraham transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TAMMY ABRAHAM ONAYI

Elde edilen bilgilere göre, Sergen Yalçın, Aston Villa ile bağlantılı olan Tammy Abraham’ın takımdan ayrılmasına ancak yerine kaliteli bir forvet transfer edilmesi durumunda onay verdi. Beşiktaş ile Premier Lig temsilcisi arasındaki müzakerelerin sürdüğü ifade edilirken, transferin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

PROMISE DAVID GÜNDEME GELİYOR

Siyah-beyazlı ekibin, Abraham’ın yerini doldurmak için Union Saint-Gilloise’dan Promise David’i takımına kazandırmayı planladığı bildiriliyor. Ayrıca, Beşiktaş’ın 1.95 boyundaki santrfor için Abraham transferinden sağlanacak geliri kullanacağı öne sürülüyor.