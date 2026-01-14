Beşiktaş’ta Golcü Transferinde Sergen Yalçın’ın Koşulları Belirlendi

besiktas-ta-golcu-transferinde-sergen-yalcin-in-kosullari-belirlendi

Beşiktaş’ta transfer gündemi hareketleniyor. Santrfor pozisyonu için Union Saint-Gilloise’dan Promise David’i hedefe alan siyah-beyazlı ekipte, Sergen Yalçın, Tammy Abraham transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TAMMY ABRAHAM ONAYI

Elde edilen bilgilere göre, Sergen Yalçın, Aston Villa ile bağlantılı olan Tammy Abraham’ın takımdan ayrılmasına ancak yerine kaliteli bir forvet transfer edilmesi durumunda onay verdi. Beşiktaş ile Premier Lig temsilcisi arasındaki müzakerelerin sürdüğü ifade edilirken, transferin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

PROMISE DAVID GÜNDEME GELİYOR

Siyah-beyazlı ekibin, Abraham’ın yerini doldurmak için Union Saint-Gilloise’dan Promise David’i takımına kazandırmayı planladığı bildiriliyor. Ayrıca, Beşiktaş’ın 1.95 boyundaki santrfor için Abraham transferinden sağlanacak geliri kullanacağı öne sürülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.