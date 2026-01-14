TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaşanan son olaylar, öncelikle Ankara’daki su kesintisi ile başladı. Ardından, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili çıkan tartışmalar, Meclis’te gerginliğe neden oldu. Bu durum, yumruklu bir kavganın eşiğinden dönülmesine sebep oldu.