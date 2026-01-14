Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

Meclis Genel Kurulu’nda ÇATIŞMA ORTAYA ÇIKTI

Tansiyon, CHP ve AK Parti’li milletvekilleri arasında yaşanan bir tartışma ile yükseldi. İsmet İnönü üzerine gerçekleşen bu olayda, yumrukların havada uçuşmasının eşiğinden dönüldü. Tartışma, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’ın Ankara’daki su kesintilerini eleştiren ifadesi ile patlak verdi. Yıldırım, “Bir zamanlar, ‘Geldi İsmet, kesildi kısmet.’ diyen vatandaşlarımız şimdi ‘Geldi CHP, kesildi kısmet diyor.” şeklinde konuştu.

İSMAK’A İLMİŞ GİBİ YANSIDI

Bu açıklamaların ardından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “O İsmet Paşa gelmeseydi, olmasaydı kısmetinde kim olurdu bilemiyorum yazıklar olsun.” diyerek tepki gösterdi. AK Parti’li Yıldırım ise “Çocukların ismine bakıyoruz, bir tane İsmet yok, bir tane Ali Rıza yok, bir tane Mustafa ismi yok, bir tane Kemal ismi yok. CHP’nin kısmetsizliğinin bir vaka olduğunu tespit ediyoruz.” dedi.

TANSİYONUN YÜKSELMESİ MECLİSİ SARSTI

Bu sözlerin ardından, CHP’li Başarır, “Şunu mu savunuyorsun sen; gereğini yapabiliyor musun, susturabiliyor musun? Ayıp ya, yeter… Sen kimsin ki İsmet Paşa’nın adını ağzına alıyorsun.” diyerek karşılık verdi. Tartışmanın şiddetlendiği anlarda, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara vermek zorunda kaldı. CHP milletvekilleri, arada AK Parti sıralarına doğru hareket etti ve bu anlarda potansiyel bir yumruklaşma durumu, diğer milletvekillerinin müdahalesi ile engellendi.