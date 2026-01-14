Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle 17:10 — 14 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık” iddiasıyla tutuklanmıştı. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİ Rezan Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu. 10 dakika önce yayınlandı! Gündem TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı. 21 dakika önce yayınlandı! Gündem Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli. 30 dakika önce yayınlandı! Gündem Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor. 30 dakika önce yayınlandı! Gündem Galatasarayın Sezon Sonu Hedefi Bernardo Silva Galatasaray, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. 40 dakika önce yayınlandı!