Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

tesvikiye-mahallesi-nde-uyusturucu-kullanimi-artiyor

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR

İstanbul’un tarihi semtlerinden Teşvikiye Mahallesi’nde, uyuşturucu kullanımı hızla yaygınlık kazanıyor. Apartman girişleri ve sokaklarda park halindeki kamyonlar, uyuşturucu kullanıcılarının sıkça tercih ettiği mekânlar haline gelmiş durumda. Olayın, Rona Altınay Sokak’ta bir su firmasına ait kamyonun sokağa park edilmesiyle başladığı öne sürülüyor. Mahalle sakinleri, durumu birçok kez polisle paylaştıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiriyor.

MAHALLEDE ‘KORKU TÜNELİ’ HİSSİ

Teşvikiye’de yaşayan Kemal Pekser, mahalledeki durumu “Korku tüneli gibi” ifadesiyle tarif ediyor. Evlerine geri dönerken kaygılar yaşadıklarını belirten Pekser, “Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil.” sözlerini kullanıyor.

‘BU SÜREÇ BİR SENEDİR DEVAM EDİYOR’

Bir diğer Teşvikiye sakini Aykut Şen, park halindeki kamyonun uyuşturucu madde kullanımına zemin sağladığını belirtiyor. Şen, “Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor.” diyerek, durumu ciddiyetle aktarıyor. Ayrıca, “Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor.” ifadeleriyle yaşadığı endişeyi ifade ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Eyüpspor Kerem Demirbay İle Resmen Ayrıldı

Eyüpspor, Kerem Demirbay ile sözleşmesini sonlandırdı. Deneyimli oyuncunun Kasımpaşa'ya transfer olması bekleniyor.
Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.