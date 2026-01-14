Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR

İstanbul’un tarihi semtlerinden Teşvikiye Mahallesi’nde, uyuşturucu kullanımı hızla yaygınlık kazanıyor. Apartman girişleri ve sokaklarda park halindeki kamyonlar, uyuşturucu kullanıcılarının sıkça tercih ettiği mekânlar haline gelmiş durumda. Olayın, Rona Altınay Sokak’ta bir su firmasına ait kamyonun sokağa park edilmesiyle başladığı öne sürülüyor. Mahalle sakinleri, durumu birçok kez polisle paylaştıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiriyor.

MAHALLEDE ‘KORKU TÜNELİ’ HİSSİ

Teşvikiye’de yaşayan Kemal Pekser, mahalledeki durumu “Korku tüneli gibi” ifadesiyle tarif ediyor. Evlerine geri dönerken kaygılar yaşadıklarını belirten Pekser, “Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil.” sözlerini kullanıyor.

‘BU SÜREÇ BİR SENEDİR DEVAM EDİYOR’

Bir diğer Teşvikiye sakini Aykut Şen, park halindeki kamyonun uyuşturucu madde kullanımına zemin sağladığını belirtiyor. Şen, “Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor.” diyerek, durumu ciddiyetle aktarıyor. Ayrıca, “Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor.” ifadeleriyle yaşadığı endişeyi ifade ediyor.